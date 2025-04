Bahlinger SC verpflichtet Alex Echner vom FC Denzlingen

Der Regionalligist Bahlinger SC gibt seinen ersten Neuzugang für die Spielzeit 2025/26 bekannt: Vom Verbandsliga-Spitzenreiter FC Denzlingen wechselt Alex Echner an den Kaiserstuhl. Derweil steht auch das Sporturteil nach den Vorfällen in der Schlussphase der Partie gegen den SV Eintracht Trier.

Der 20-jährige Mittelfeld-Allrounder spielte in seiner Jugend mehrere Jahre für den schweizerischen FC Aarau. Anschließend war er Stammkraft beim U19-Bundesligateam des SC Freiburg. Zur Spielzeit 2023/24 wechselte er zum damaligen Oberligisten FC Denzlingen.

Alleine in der bisherigen Saison 2024/25 absolvierte Echner für den FCD 26 Pflichtspiele und erzielte dabei 12 Tore.

Der künftige Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: „Mit Alex standen wir bereits in den vergangenen Jahren in engem Austausch. Wir freuen uns sehr darauf, ihn als talentierten Spieler aus der Region in seiner weiteren Entwicklung zu begleiten.“ Alex Echner betonte: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim Bahlinger SC. Der erste Eindruck vom Verein und dem Umfeld war super – hier wird familiär, aber gleichzeitig sehr ambitioniert gearbeitet. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“