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Bahlinger SC verlängert mit Louis Schmidt
Nächste Vertragsverlängerung bei den Kaiserstühlern
Regionalligist Bahlinger SC hat den Vertrag mit Louis Schmidt verlängert. Der 21-jährige Verteidiger hat sich aus der eigenen U23 kommend zur Stammkraft emporgearbeitet und in dieser Spielzeit bereits 13 Regionalliga-Partien absolviert. Er gilt als eines der größten Talente des BSC.
Der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: „Louis hat in dieser Runde des nächsten Schritt gemacht. Wir freuen uns daher sehr, dass er uns erhalten bleibt.“