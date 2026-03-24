 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Bahlinger SC verlängert mit Louis Schmidt

Nächste Vertragsverlängerung bei den Kaiserstühlern

von BZ/PM · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Louis Schmidt
Louis Schmidt – Foto: Claus G. Stoll

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Regionalliga Südwest
Bahlinger SC
Louis Schmidt
Louis Schmidt

Regionalligist Bahlinger SC hat den Vertrag mit Louis Schmidt verlängert. Der 21-jährige Verteidiger hat sich aus der eigenen U23 kommend zur Stammkraft emporgearbeitet und in dieser Spielzeit bereits 13 Regionalliga-Partien absolviert. Er gilt als eines der größten Talente des BSC.

Der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: „Louis hat in dieser Runde des nächsten Schritt gemacht. Wir freuen uns daher sehr, dass er uns erhalten bleibt.“