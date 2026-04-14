Bahlinger SC verlängert mit Laurin Tost

Der Bahlinger SC hat den Vertrag mit einem weiteren Leistungsträger verlängert: Innenverteidiger Laurin Tost wird in seine fünfte Saison beim Bahlinger SC gehen.

Der 24-Jährige hat seit seinem Wechsel vom Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen im Sommer 2022 bislang 114 Spiele für den BSC bestritten und dabei fünf Tore erzielt.

Der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Es freut uns, dass es uns gelungen ist, Laurin auch für die kommende Spielzeit an uns zu binden. Wir haben keinen Zweifel daran, dass er auch in der Saison 2026/27 weiterhin ein wichtiger Bestandteil des BSC sein wird!"