Bahlinger SC verlängert mit Kolja Herrmann

Kolja Herrmann wird auch in der nächsten Saison im Trikot des Bahlinger SC spielen. Der Außenbahnakteur, der heute seinen 28. Geburtstag feiert, verlängerte seinen Vertrag beim Regionalligisten.

Herrmann war im Sommer 2022 vom damaligen Ligakonkurrenten VfR Aalen zum BSC gestoßen. Zuvor durchlief der gebürtige Freiburger als Stammspieler die U17 und die U19 des SC Freiburg und war anschließend für den SC Freiburg II und zwischenzeitlich auch für den Schweizer Zweitligisten FC Wil aktiv.

Für den BSC absolvierte der frühere deutsche U 18-Nationalspieler bislang 99 Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Mit der wichtigste Treffer gelang Kolja Herrmann am gestrigen Mittwoch beim Südbadischen Pokal-Halbfinale in Oberachern, als er in der Verlängerung zum zwischenzeitlichen 2:1 für den Bahlinger SC traf (Endstand 3:1).