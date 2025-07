Nein, das ist keine Zustandsbeschreibung der Abwehr des Bahlinger SC und auch kein Verweis auf die Defensive des VfR Hausen (wenngleich diese in der zweiten Halbzeit gegen den VfL Bochum II ein wenig zerzaust wirkte). Der Einstieg beschreibt vielmehr das Wetter, das sich am Sonntag mit Wolken und Wind während des Hausener Blitz-Turniers von seinem stabilen Sommerhoch verabschiedete und die Tannenreihe an der Möhlin-Arena ordentlich durchpustete. Der Regen ergoss sich aber erst über dem frisch renovierten VfR-Stadion, als die Beteiligten der drei Vereine zum gemeinschaftlichen Abendessen im Holzbau an der Theke Unterschlupf gefunden hatten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.