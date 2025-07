Bahlinger SC und U21 des VfL Bochum gastieren beim VfR Hausen

Im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten holt sich der VfR Hausen am Sonntag zwei attraktive Gegner auf die Sportanlage an der Möhlin. Die U21 des VfL Bochum, längst Stammgast auf dem benachbarten Fallerhof, startet mit dem Blitzturnier ein einwöchiges Trainingslager. Das Team von Trainer Heiko Butscher (Ex-Profi des SC Freiburg) hat in der zurückliegenden Saison den Aufstieg in die Regionalliga West geschafft.

Der hiesige Regionalligist Bahlinger SC, der im Sommer die langjährigen Leistungsträger Yannick Häringer und Shqipon Bektasi zum VfR ziehen ließ, komplettiert das Dreierfeld. Die Kaiserstühler ließen am vergangenen Mittwoch mit einem 5:4-Testspielerfolg beim Zweitligisten Karlsruher SC aufhorchen.