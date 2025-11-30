Bahlinger SC und TSV Schott Mainz erreichen kein Regionalliga-Niveau

Fußballspiele mit Beteiligung des SC Freiburg II geizten im bisherigen Saisonverlauf nun wirklich nicht an Unterhaltungswert. Inklusive der 1:4-Niederlage in Homburg lieferten 19 Regionalligapartien in der bisherigen Saison mit Beteiligung der Breisgauer stolze 84 Treffer. Dass auch am Sonntag wieder fünf Tore dazukamen, hing mit teils sorglosem, teils deutlich zu passivem Abwehrverhalten der Freiburg zusammen. So nahm sich die SC-Elf, die phasenweise gut im Spiel war, selbst jede Siegchance. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Als Schiedsrichter Dominik Genthner die Partie im Bahlinger Kaiserstuhlstadion nach vierminütiger Zugabe für beendet erklärte, verharrte jeder der 22 Akteure regungslos auf dem Feld und schien zu ahnen, dass die vorangegangene Vorstellung und das daraus erwachsene Resultat in jeder Hinsicht zu wenig waren. Obwohl erst der zweite Spieltag der Rückrunde absolviert ist, waberte so etwas wie Endzeitstimmung über den schwer zerfurchten Rasen der Ponde. Diese Nullnummer zwischen dem Bahlinger SC und dem TSV Schott Mainz vereinte zwei Mannschaften, die gemeinsam dem Abstieg aus der Regionalliga entgegen sehen. Die magere Fußballkost bestätigte das aktuelle Ranking des Vorletzten aus Bahlingen und des Letzten aus Mainz. Oh ja, die Tabelle lügt nicht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Bux, Köbele, Schmidt – Wehrle, Herrmann, Scholl (56, Rienhardt), Echner (85. Manegold), Wuttke – Pepic, Shaqiri (78. Yilmaz). Schiedsrichter: Genthner (Heidelberg). Zuschauer: 720. Gelb-Rote Karte: Wehrle (68./BSC).