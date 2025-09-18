Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rico Wuttke (Mitte) kehrt beim Bahlinger SC nach überstandener Krankheit vor dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt in den Kader zurück. – Foto: Achim Keller
Bahlinger SC und SC Freiburg II wollen individuelle Fehler abstellen
Gelingt am Samstag, 14 Uhr, in den Heimspielen eine Trendwende?
Seit jeweils fünf Regionalliga-Spielen warten die Fußballer des Bahlinger SC und des SC Freiburg II mittlerweile auf einen Dreier. Gelingt am Samstag, 14 Uhr, in den Heimspielen eine Trendwende?
Nach etlichen Englischen Wochen konnte der Bahlinger SC vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FSV Frankfurt mal wieder eine reine Trainingswoche einlegen. Das habe der Mannschaft gut getan, sagt Trainer Stefan Reisinger. Aufmerksam habe das Bahlinger Trainerteam zudem registriert, wer in der aktuell schwierigen Situation beim Tabellenletzten besonders Gas gibt: "Wir haben genau hingeguckt, es wird die eine oder andere Veränderung geben", kündigt Reisinger an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.