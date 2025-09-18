Bahlinger SC und SC Freiburg II wollen individuelle Fehler abstellen

Seit jeweils fünf Regionalliga-Spielen warten die Fußballer des Bahlinger SC und des SC Freiburg II mittlerweile auf einen Dreier. Gelingt am Samstag, 14 Uhr, in den Heimspielen eine Trendwende?

Nach etlichen Englischen Wochen konnte der Bahlinger SC vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FSV Frankfurt mal wieder eine reine Trainingswoche einlegen. Das habe der Mannschaft gut getan, sagt Trainer Stefan Reisinger. Aufmerksam habe das Bahlinger Trainerteam zudem registriert, wer in der aktuell schwierigen Situation beim Tabellenletzten besonders Gas gibt: "Wir haben genau hingeguckt, es wird die eine oder andere Veränderung geben", kündigt Reisinger an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.