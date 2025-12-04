Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Bahlinger Holger Bux (vorne) und der Freiburger Bruno Ogbus (rechts) stürzen sich in der Regionalliga 2025 noch einmal ins Getümmel – Foto: Claus G. Stoll
Bahlinger SC und SC Freiburg II wollen gut in die Winterpause
Zum herbstlichen Kehraus stehen den Fußball-Regionalligisten Bahlinger SC und SC Freiburg II am Samstag Heimspiele ins Haus.
Am Kaiserstuhl ist der Kampfgeist trotz brenzliger Lage ungebrochen.
Auch wenn der Befreiungsschlag im Abstiegskampf ausgeblieben ist – der Selbstbehauptungswille hat beim Bahlinger SC trotz der Nullnummer im Krisengipfel gegen den TSV Schott Mainz (0:0) nicht gelitten. "Wir geben nicht auf, werden uns in der Winterpause sammeln und dann noch mal voll angreifen", kündigt Trainer Stefan Reisinger an. Der Rückstand auf den fünftletzten Platz beträgt zwar bereits satte zwölf Punkte, bis zum Viertletzten TSG Balingen sind es für den Vorletzten BSC jedoch nur fünf Zähler.