Bahlinger SC und SC Freiburg II haben im Derby Luft nach oben

Der FC 08 Villingen erlebt gerade eine ungewohnte Phase in der Fußball-Regionalliga: Seit zwei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger ungeschlagen. Mit den beiden Unentschieden im Rücken gegen Homburg und den SC Freiburg II reist das Schlusslicht am Samstag zum FC Gießen. Die Gastgeber haben 21 Punkte auf dem Konto und stecken damit als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr. Das sind allerdings neun Zähler mehr, als sich die Nullachter erspielt haben. Doch die Villinger haben den Worten ihres Übungsleiters Taten folgen lassen: Breinlinger betonte seit seinem ersten Tag am Friedengrund, seine Spieler würden weiter mit höchstem Einsatz agieren und keinesfalls die Saison auslaufen lassen. Gegen Freiburgs Reserve hätte es vergangene Woche fast den dritten Sieg gegeben, erst unmittelbar vor dem Schlusspfiff gelang den Breisgauern das 1:1. Mit den jüngsten positiven Erlebnissen ist dem FC08 durchaus erneut eine Überraschung zuzutrauen, die in diesem Fall gar nicht mehr so überraschend wäre. Steffen Breinlinger würde sich erneut bestätigt fühlen.