Bahlinger SC überzeugt beim Tabellendritten FSV Mainz 05 II

Marco Schneider hatte im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der Mainzer Bundesligareserve einige Fragen zu beantworten: Wer spielt in der Innenverteidigung für die gesperrten Laurin Tost und Elvir Zukaj? Rotieren oder der Stammelf weiter Wettkampfpraxis vor dem wichtigen Halbfinalspiel am Mittwoch (17.30 Uhr) im Verbandspokal beim Vernadsligisten SC Lahr geben? Was die Partie bei den zuvor drittplatzierten Mainzern angeht, hat der BSC-Trainer dabei jeweils die richtigen Antworten gefunden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.