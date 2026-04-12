 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Bahlinger SC überzeugt beim Tabellendritten FSV Mainz 05 II

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Starker Auftritt in Mainz: BSC-Keeper Dennis Klose
Starker Auftritt in Mainz: BSC-Keeper Dennis Klose – Foto: Oliver Zimmermann (Imago)

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Regionalliga Südwest
Mainz 05 II
Bahlinger SC

Der Bahlinger SC zeigt beim FSV Mainz 05 II in der Fußball-Regionalliga eine seiner besten Saisonleistungen. Das 1:1 ist ein gutes Ergebnis, aufgrund des Spielverlaufs aber eher zu wenig.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
Bahlinger SC
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Abpfiff
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Marco Schneider hatte im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der Mainzer Bundesligareserve einige Fragen zu beantworten: Wer spielt in der Innenverteidigung für die gesperrten Laurin Tost und Elvir Zukaj? Rotieren oder der Stammelf weiter Wettkampfpraxis vor dem wichtigen Halbfinalspiel am Mittwoch (17.30 Uhr) im Verbandspokal beim Vernadsligisten SC Lahr geben? Was die Partie bei den zuvor drittplatzierten Mainzern angeht, hat der BSC-Trainer dabei jeweils die richtigen Antworten gefunden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Klose – Herrmann, Monga, Schmidt, Wuttke – Walz (75. Köbele) – Wehrle (57. Echner), Pepic (85. Scholl), Schröder (85 Yilmaz) – Shaqiri (75. Rienhard). Tore: 1:0 Videira (16.), 1:1 Schröder (47.). SR: Rühl (Wettenberg). ZS: 363.