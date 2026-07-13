Bahlinger SC überzeugt bei Blitzturnier in Hausen und darf jubeln

Zufrieden mit dem Start in die Vorbereitung: Rico Wehrle (rechts) und Co. bestätigten am Sonntag in Hausen das gute Gefühl ihres Trainers. – Foto: Achim Keller

Drei Spiele – drei Siege: "Es war der krönende Abschluss der ersten 14 Tage", sagt Marco Schneider – angesprochen auf die Leistung seiner Mannschaft beim Blitzturnier in Hausen. Der Coach des Bahlinger SC empfindet seine Spieler in den ersten beiden Trainingswochen als "sehr fokussiert, aufnahmefähig und arbeitswillig". Die Testspiele im Turnierformat (40 Minuten pro Partie) gegen den Regionalligisten VfL Bochum II (1:0) sowie die Verbandsligisten VfR Hausen (2:0) und den FC Wolfenweiler-Schallstadt (2:1) nutzte Schneider, um weiter an der "eigenen Spielweise zu feilen". Er setzte dabei zwei unterschiedliche Teams ein, die jeweils auf insgesamt 60 Minuten Spielzeit kamen. Mehr dazu im ausführlichen BZ-Plus-Artikel.