Bahlinger SC überrascht mit Testspielsieg beim Karlsruher SC

Am Mittwoch Vormittag gab der BSC zunächst seinen achten Zugang bekannt: Von Wormatia Worms kommt Erijon Shaqiri an den Kaiserstuhl. Der 22-jährige Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 16 Treffer für die Wormser und stand am Nachmittag beim Test gegen den Karlsruher SC gleich in der Bahlinger Startelf.

Im Badenia-Stadion, einem Nebenplatz des Karlsruher Wildparks, hatten die Südbadener in der ersten Halbzeit erstaunlich viel Ballbesitz und Spielkontrolle. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:0 für den BSC: Zugang Ferdinand Scholl verwertete einen Außenristpass von Hasan Pepic (8.), Ibrahima Diakité staubte nach einem Abspielfehler des Karlsruhers Meiko Wäschenbach ab (13.). Die KSC-Profis starteten zwar mit dem einen oder anderen Spieler der U23, dennoch überraschte die spielerische Dominanz des Regionalligisten. Rico Wehrle traf auf Vorarbeit von Diakité zum 3:0 (41.).