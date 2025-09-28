Bahlinger SC trotzt beim 2:2 gegen Walldorf zwei Platzverweisen

Die zuvor angezeigte Nachspielzeit in der PSD-Bank-Arena war bereits abgelaufen, als sich der SC Freiburg II zur letzten Aktion auf den Weg zum gegnerischen Tor begab. Nach einer abgewehrten Hereingabe von Fabian Rüdlin bekam Leon Koß die zweite Chance, um das Spielgerät gefährlich vor das Frankfurter Gehäuse zu flanken, was ihm glückte: Den Chipball von Koß verlängerte Fetsch per Kopf in der sechsten Minute der Nachspielzeit ins FSV-Tor – anschließend wurde nicht mehr angepfiffen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

90 Minuten? Manchmal geschehen bei einem Fußballspiel erst im Anschluss wundersame Dinge. Es lief schon die dritte Minute der Nachspielzeit, als sich der Bahlinger Torhüter Luca Petzold für einen kleinen Ausflug in den gegnerischen Strafraum entschied. Sein Teamkollege Hasan Pepic legte sich kurz hinter der Mittellinie den Ball zu einem Freistoß zurecht. Wenn nicht jetzt, wann dann, muss Petzold durch den Kopf geschossen sein. Seine Bahlinger lagen zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 zurück, was bereits eine respektable Leistung war angesichts des vorzeitigen Ausscheidens von Luca Köbele (34.) und Karim El Abed (67.). Beide hatten Gelb-Rot gesehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Herrmann (78. Maqkaj), Bux, El Abed, Schmidt (72. Wuttke) – Köbele, Scholl (72, Monga) – Wehrle, Pepic, Echner (72. Bauer), Shaqiri (72. Rienhardt). Tore: 1:0 Wehrle (26.), 1:1 Grimmer (48.), 1:2 Zor (68.), 2:2 Bux (90.+3). Schiedsrichter: Zemke (Saarbrücken). Zuschauer: 730. Gelb-Rote Karten: Köbele (34.), El Abed (67. – beide BSC).