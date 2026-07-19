Bahlinger SC testet erfolgreich, Sieg und Remis für FC Teningen

Jonas Schmieder traf beim 2:2 des FC Teningen gegen den SC Durbachtal – Foto: Fritz Zimmermann

Der Oberligist Bahlinger SC hat nach dem Turniersieg beim Blitzturnier des VfR Hausen auch sein Testspiel gegen die U19 des SC Freiburg erfolgreich gestalten können. In Kiechlinsbergen erzielte Ethan Sittler (50.) den einzigen Treffer der Partie.

Auch am Sonntag testeten die Kaiserstühler gegen den SV Niederschopfheim erfolgreich (8:0). Der SC-Nachwuchs sammelte beim gut besetzten Bundesligacup in Schwäbisch Hall Selbstvertrauen. „Es waren drei extrem intensive, aber durchweg positive Tage“, sagte U19-Trainer Julian Wiedensohler. Seiner Elf glückte der Sprung ins Endspiel, wo der FC Schalke 04 (0:2) einen Tick zu stark war. Der Oberliga-Aufsteiger FC Teningen setzte sich in Testspielen gegen den SC Hofstetten (3:2) durch und trennte sich vom SC Durbachtal 2:2.