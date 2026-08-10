Bahlinger SC sucht gegen Karlsruher SC II den ersten Sieg

Der Bahlinger SC nahm aus seinem ersten Oberliga-Spiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest einen Punkt mit. Gegen den FV Ravensburg blieb es beim 0:0. Ab der 74. Minute spielte Bahlingen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ravensburg in Überzahl, konnte daraus aber keinen entscheidenden Treffer mehr entwickeln. Nun folgt bereits am Dienstagabend die vorgezogene Begegnung des dritten Spieltags.

Der Karlsruher SC II reist dagegen nach einer deutlichen Auftaktniederlage an. Beim SV Oberachern geriet die Mannschaft bereits in der 14. Minute in Rückstand, kassierte zwölf Minuten später das 0:2 und musste in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das dritte Gegentor hinnehmen. Während Bahlingen den ersten Punkt bereits besitzt, sucht Karlsruhe nach dem 0:3 sowohl den ersten Zähler als auch den ersten eigenen Treffer der neuen Saison.