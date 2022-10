Bahlinger SC stolpert in Freiberg über die eigene Harmlosigkeit Die Offensive der Bahlinger enttäuschte bei der 0:1 (0:0)-Niederlage durchweg

Eine Vollsperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim zwang die Fußballer des Bahlinger SC auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in der Regionalliga beim SGV Freiberg zu einer längeren Pause.Zuvor hatte es am Samstag bereits auf dem Spielfeld gestockt: Die Offensive der Bahlinger enttäuschte bei der 0:1 (0:0)-Niederlage durchweg, spielte sich gerade in der zweiten Halbzeit beim Aufsteiger kaum Torchancen heraus.