Allgemeines
Blick ins Leere: Holger Bux und der Bahlinger SC sind in der bisherigen Regionalliga-Saison (zu) oft in die Knie gegangen.
Blick ins Leere: Holger Bux und der Bahlinger SC sind in der bisherigen Regionalliga-Saison (zu) oft in die Knie gegangen. – Foto: Claus G. Stoll

Bahlinger SC steht in der Regionalliga am Scheideweg

Nächstes Heimspiel für den SC Freiburg II: Der TSV Steinbach Haiger kommt

Am Samstag soll die Negativserie des Bahlinger SC in der Fußball-Regionalliga ein Ende haben. Im Heimspiel geht's gegen die TSG Balingen. Fünf Gründe, warum der BSC in die Krise gerutscht ist.

Die Konstellation ähnelt der aus der Vorwoche: Wieder ist der Tabellendritte zu Gast in Freiburg, wieder gastiert ein Team im Dreisamstadion, das seit sieben Spielen ungeschlagen ist. Der TSV Steinbach Haiger möchte nun bei der SC-Zweiten das Schicksal vermeiden, das der FC Astoria Walldorf beim 0:6 am vergangenen Samstag erlitten hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle reicht, um die Bedeutung der Partie am Samstag, 14 Uhr, zu ermessen: Mit einem Heimsieg würde sich der Tabellenvorletzte aus Bahlingen bis auf zwei Punkte an den zwei Plätze besser notierten Fast-Namensvetter aus dem Schwäbischen heranrobben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

