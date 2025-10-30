Bahlinger SC steht in der Regionalliga am Scheideweg

Am Samstag soll die Negativserie des Bahlinger SC in der Fußball-Regionalliga ein Ende haben. Im Heimspiel geht's gegen die TSG Balingen. Fünf Gründe, warum der BSC in die Krise gerutscht ist.
Die Konstellation ähnelt der aus der Vorwoche: Wieder ist der Tabellendritte zu Gast in Freiburg, wieder gastiert ein Team im Dreisamstadion, das seit sieben Spielen ungeschlagen ist. Der TSV Steinbach Haiger möchte nun bei der SC-Zweiten das Schicksal vermeiden, das der FC Astoria Walldorf beim 0:6 am vergangenen Samstag erlitten hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle reicht, um die Bedeutung der Partie am Samstag, 14 Uhr, zu ermessen: Mit einem Heimsieg würde sich der Tabellenvorletzte aus Bahlingen bis auf zwei Punkte an den zwei Plätze besser notierten Fast-Namensvetter aus dem Schwäbischen heranrobben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.