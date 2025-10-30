Bahlinger SC steht in der Regionalliga am Scheideweg

Die Konstellation ähnelt der aus der Vorwoche: Wieder ist der Tabellendritte zu Gast in Freiburg, wieder gastiert ein Team im Dreisamstadion, das seit sieben Spielen ungeschlagen ist. Der TSV Steinbach Haiger möchte nun bei der SC-Zweiten das Schicksal vermeiden, das der FC Astoria Walldorf beim 0:6 am vergangenen Samstag erlitten hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.