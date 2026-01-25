Bahlinger SC startet mit Testspiel-Niederlage

– Foto: Claus G. Stoll

Der Bahlinger SC ist ins Testspiel-Programm des Frühjahrs mit einer 1:2-Niederlage gegen die U21 von Grasshoppers Zürich eingestiegen.

Auf dem Kunstrasen in Efringen-Kirchen erzielte Alex Echner nach Vorarbeit von Marco Bauer in der 52. Minute den 1:1-Ausgleich für den Fußball-Regionalligisten. Kurz darauf legte der Schweizer Nachwuchs zum 2:1 nach, nachdem ein Bahlinger Spieler an der Strafraumgrenze ausgerutscht war (56.). „Das Spiel war ein Spiegelbild der Vorrunde“, sagte BSC-Coach Stefan Reisinger. „Vorne lassen wir die letzte Konsequenz vermissen, hinten unterlaufen uns individuelle Fehler.“ Das 0:1 (30.) fiel nach einem Eckball. Reisinger hatte 18 einsatzfähige Feldspieler dabei, darunter drei U-23-Akteure. Hattrick von Sökler

Zum Auftakt der Testspielserie schaffte der FC 08 Villingen bereits am Donnerstag in Biberach ein überzeugender 5:0-Sieg gegen den Landesligaspitzenreiter SC Hofstetten. Bei den Nullachtern stach ein Mann aus einer guten Mannschaft heraus: Marcel Sökler. Dem Goalgetter gelang mit Toren in der 21. (per Elfmeter), 25. und 31. Minute ein Hattrick. Bei einem Miniturnier in Reutlingen über jeweils zweimal 30 Minuten verloren die Nullachter gegen die U19 des VfB Stuttgart mit 3:6 und spielten 2:2 gegen Oberliga-Konkurrent FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:2. Dabei vergaben sie eine 2:0-Führung. Deutliche Niederlage