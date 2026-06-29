Bahlinger SC startet in Vorbereitung auf Saison 2026/27 Am 8./9. August startet die Oberligarunde von BZ/PM · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Der Bahlinger SC steigt am heutigen Montag in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 ein. Cheftrainer Marco Schneider bittet seinen insgesamt 24-köpfigen Kader zu einer ersten Besprechung sowie einem Auftakttraining.

Zu diesem neuen Kader des Regionalliga-Absteigers gehören insgesamt elf externe Neuzugänge: Robert Geller (FC Homburg), Fynn Lienert (SV Sandhausen), Silas Drumm (FC Teningen), Marin Stefotic (SV Oberachern), Ashley Ketterer (SC Freiburg II), Philipp Sonn und Torhüter Simon Heering (beide Karlsruher SC II) sowie Julde Riggenmann, Nicolas Garcia Stein, Christian Cernecchi und Nikita Ebel (alle FC Denzlingen). In den ersten Tagen noch nicht mittrainieren können Holger Bux, Laurin Tost und Luca Schröder. Sie sind nach ihren Verletzungen noch rekonvaleszent, werden aber im Verlaufe der Vorbereitung zurückerwartet.

Am kommenden Wochenende fährt das Team wieder in ein dreitägiges Trainingslager nach Bad Mergentheim. In dessen Rahmen kommt es auch zum ersten Testspiel. Am Samstag, 4. Juli, geht es dort ab 16 Uhr gegen den nordbadischen Verbandsligisten VfR Gommersdorf. Auch die weiteren Testspiele sind terminiert: Am Mittwoch, 8. Juli, gastiert der BSC anlässlich der dortigen Mannschaftsvorstellung ab 18.30 Uhr beim Verbandsligaaufsteiger SC Wyhl. Am Sonntag, 12. Juli, ist das Team von Marco Schneider wieder beim Blitzturnier des VfR Hausen am Start, wo man mit dem gastgebenden Verbandsligisten sowie mit dem VfL Bochum II aus der Regionalliga West die Kräfte misst.