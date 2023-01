Bahlinger SC startet in die Vorbereitung zur Rückrunde Bislang sind fünf Testspiele sowie die Teilnahme an einem Turnier geplant

Das Regionalligateam des Bahlinger SC ist am Montagabend ins Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen.

Am Samstag, 4. Februar, nimmt der BSC in Stuttgart an einem Dreier-Turnier mit dem Regionalligisten TSG Balingen und dem Oberligisten Stuttgarter Kickers teil. Am Mittwoch, 8. Februar, geht es dann im Kaiserstuhlstadion gegen den Oberligisten Freiburger FC.

Am Freitag, 27. Januar, gastiert der BSC auf dem Campus des FC Bayern München bei der U23 der Bayern. Tags darauf tritt man beim bayerischen Regionalligisten Spvgg Unterhaching (Trainer: Sandro Wagner) an.

Die beiden weiteren Vorbereitungspartien finden in Stuttgart statt: Am Samstag, 11. Februar, trifft man dort auf den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II, eine Woche später (18. Februar) misst sich die Mannschaft von Dennis Bührer und Axel Siefert ebenfalls in der Landeshauptstadt mit dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest, dem SSV Ulm.

Am Samstag, 25. Februar, steht ab 14 Uhr das erste Pflichtspiel auf dem Programm: Im Südbadischen Pokal-Viertelfinale empfängt der BSC im heimischen Kaiserstuhlstadion den Oberligisten FC 08 Villingen. Um Regionalligapunkte geht es dann erstmals am Samstag, 4. März, wieder, wenn die Bundesligareserve des FSV Mainz ab 14 Uhr zu Gast in Bahlingen ist.