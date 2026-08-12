 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Bahlinger SC spürt noch die Nachwehen der Abstiegssaison

1:1-Unentschieden im vorgezogenen Oberligaspiel gegen den Karlsruher SC II +++ Zweites Unentschieden für den Ex-Regionalligisten zum Saisonauftakt

von Matthias Kaufhold/ BZ · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser
Der Ex-Bahlinger Louis Schmidt (links) gegen den Beu-Bahlinger Marin Stefotic beim 1:1 zwischen dem BSC und dem Karlsruher SC II am Dienstagabend.
Der Ex-Bahlinger Louis Schmidt (links) gegen den Beu-Bahlinger Marin Stefotic beim 1:1 zwischen dem BSC und dem Karlsruher SC II am Dienstagabend. – Foto: Claus G. Stoll

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Der Bahlinger SC sucht in der Fußball-Oberliga noch die spielerische Leichtigkeit. Mit 1:1 (1:0) endet gegen den Karlsruher SC II auch das zweite Saisonspiel für die Kaiserstühler unentschieden.

Mag sein, dass der eine oder andere Fan des Bahlinger SC gehofft hatte, die makellose Saisonvorbereitung (neun Spiele, neun Siege) ließe sich in der Oberliga bruchlos fortsetzen. Nach dem zweiten Ligaspiel ist festzustellen, dass Vorsicht und Zurückhaltung der Verantwortlichen angebracht waren. Lesen Sie hier weiter im BZ-Plus-Artikel!