Bahlinger SC spürt noch die Nachwehen der Abstiegssaison 1:1-Unentschieden im vorgezogenen Oberligaspiel gegen den Karlsruher SC II +++ Zweites Unentschieden für den Ex-Regionalligisten zum Saisonauftakt von Matthias Kaufhold/ BZ · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser

Der Ex-Bahlinger Louis Schmidt (links) gegen den Beu-Bahlinger Marin Stefotic beim 1:1 zwischen dem BSC und dem Karlsruher SC II am Dienstagabend. – Foto: Claus G. Stoll

Der Bahlinger SC sucht in der Fußball-Oberliga noch die spielerische Leichtigkeit. Mit 1:1 (1:0) endet gegen den Karlsruher SC II auch das zweite Saisonspiel für die Kaiserstühler unentschieden.