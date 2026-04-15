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Bahlinger SC springt unspektakulär ins südbadische Pokalfinale
Das Pokal-Halbfinale im Lahrer Stadion Dammenmühle begann am Mittwoch mit einem Knalleffekt: Anhänger des Bahlinger SC ließen vor dem Anpfiff rot-weiße Papierschnipsel über die Tartanbahn regnen. Und dann stibitzte eines der Einlaufkinder die Fahne des Assistenten Elia Mix. Der Linienrichter sah sich noch vor Beginn zu einem kleinen Sprint gezwungen, dem Lausejungen hinterher. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.