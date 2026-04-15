 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Bahlinger SC springt unspektakulär ins südbadische Pokalfinale

1:0 beim SC Lahr

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Der Bahlinger Vasco Walz erobert gegen zwei Lahrer Spieler den Ball, Marco Rienhardt (Nummer 33) schirmt ab.
Der Bahlinger Vasco Walz erobert gegen zwei Lahrer Spieler den Ball, Marco Rienhardt (Nummer 33) schirmt ab. – Foto: Achim Keller

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Rothaus-Pokal
Bahlinger SC
SC Lahr

Dem Bahlinger SC eröffnet sich die Chance, seinen Titel im südbadischen Fußballpokal zu verteidigen. Im Halbfinale beim SC Lahr genügt eine durchschnittliche Leistung zum 1:0- (0:0) Erfolg.

Heute, 17:30 Uhr
SC Lahr
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Abpfiff

Das Pokal-Halbfinale im Lahrer Stadion Dammenmühle begann am Mittwoch mit einem Knalleffekt: Anhänger des Bahlinger SC ließen vor dem Anpfiff rot-weiße Papierschnipsel über die Tartanbahn regnen. Und dann stibitzte eines der Einlaufkinder die Fahne des Assistenten Elia Mix. Der Linienrichter sah sich noch vor Beginn zu einem kleinen Sprint gezwungen, dem Lausejungen hinterher. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.