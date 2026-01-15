Bahlinger SC setzen zum Trainingsstart altbekannte Probleme zu

Eigentlich wollten Reisinger und sein Assistent Milorad Pilipovic zum Aufgalopp 2026 am vergangenen Montag mit 25 Akteuren einsteigen, inklusive der Spieler aus der hauseigenen U23. "Doch dann sind gleich wieder sehr viele ausgefallen", musste Reisinger feststellen. Am Ende kamen auf dem Trainingsplatz im Kaiserstuhlstadion für die Mannschaftseinheiten lediglich 16 Spieler zusammen. "Schade, schade", seufzte Reisinger. "Es ist wichtig, dass wir in der Vorbereitung möglichst alle Mann an Bord haben, um unser Zusammenspiel zu verbessern." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.