Torhüter Dennis Klose soll der Bahlinger Defensive wieder mehr Sicherheit verleihen. – Foto: Thomas Hess (Imago)
Bahlinger SC setzen zum Trainingsstart altbekannte Probleme zu
Trainer Stefan Reisinger fehlen zum Trainingsstart gleich wieder einige Kräfte
Seit Montag befindet sich der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC in der Vorbereitung aufs Frühjahr. Trainer Stefan Reisinger fehlen zum Trainingsstart gleich wieder einige Kräfte.
Eigentlich wollten Reisinger und sein Assistent Milorad Pilipovic zum Aufgalopp 2026 am vergangenen Montag mit 25 Akteuren einsteigen, inklusive der Spieler aus der hauseigenen U23. "Doch dann sind gleich wieder sehr viele ausgefallen", musste Reisinger feststellen. Am Ende kamen auf dem Trainingsplatz im Kaiserstuhlstadion für die Mannschaftseinheiten lediglich 16 Spieler zusammen. "Schade, schade", seufzte Reisinger. "Es ist wichtig, dass wir in der Vorbereitung möglichst alle Mann an Bord haben, um unser Zusammenspiel zu verbessern." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.