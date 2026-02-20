Bahlinger SC reagiert auf Spielabsage mit Testspiel

Nachdem die morgige Regionalligapartie des Bahlinger SC beim FC Bayern Alzenau dem Wetter zum Opfer gefallen ist, testet die Mannschaft von Stefan Reisinger am Samstag um 13.30 Uhr kurzfristig beim FC Wolfenweiler-Schallstadta auf dem Kunstrasen in Schallstadt.

Das Team des Gastgebers, bei dem der langjährige BSC-Kapitän Tobias Klein Spielführer ist, belegt derzeit den achten Platz in der Verbandsliga.

Um Punkte geht es dann für den BSC wieder am nächsten Samstag (28. Februar) um 14 Uhr im heimischen Kaiserstuhlstadion gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.