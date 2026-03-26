Bahlinger SC nimmt drei Nachwuchskräfte in den Kader der 1. Mannschaft

Von li. Luca Schröder, Luca Volk und Logan Bouebari. – Foto: Bahlinger SC

Die Mittelfeldspieler Luca Schröder (19) und Logan Bouebari (22) sowie Torhüter Luca Volk (19). Schröder und Bouebari spielen derzeit in der U 23 des BSC in der Landesliga, Volk gehört noch den Oberliga-A-Junioren an. Alle drei konnten in dieser Spielzeit bereits erste Erfahrungen im Kader des Regionalligateams sammeln.

Der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Wir freuen uns auf die Jungs in der 1. Mannschaft. Es ist ein starkes Zeichen für die Durchlässigkeit innerhalb des Vereins und die gute Nachwuchsarbeit des BSC. Wir sind sicher, dass dieses Trio auch Vorbild für andere Kicker aus unseren Nachwuchsteams sein kann."