Bahlinger SC lernt schnell in der Raute – und besiegt die Kickers

Als der erste Ligaerfolg in diesem Kalenderjahr eingetütet war, verlor der Bahlinger Trainer Marco Schneider für einen Moment den Boden unter den Füßen. Wie ein Ringer packte ihn sein Assistent Serhat Ilhan von hinten um die Hüfte und hob Schneider nach oben. Endlich, dein erster Dreier in der Regionalliga, sollte die Geste wohl ausdrücken. Tatsächlich verbreitete sich umgehend ein Gefühl der Erleichterung rund um die Ponderosa. "Es tut extrem gut, mal wieder gewonnen zu haben", bekannte Mittelfeldspieler Luca Köbele. Fast sechs Monate hatte es gedauert, bis nach dem 4:3 gegen die TSG Balingen am 1. November 2025 wieder gewonnen werden konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Klose – Herrmann, Monga, Zukaj, Wuttke – Walz (84. Redzic), Bux, Köbele (75. Pepic), Yilmaz (66. Echner) – Shaqiri (84. Rienhardt), Wehrle (75. Schröder). Tore: 1:0 Shaqiri (13.), 1:1 Schwab (32.), 2:1 Yilmaz (51.). Schiedsrichter: Jäschke (Nieder-Roden). Zuschauer: 815