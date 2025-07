Bahlinger SC legt personell im Angriff nach - Erijon Shaqiri kommt

Der gebürtige Wiener Shaqiri spielte als Kind beim FC Stadlau sowie bei Rapid Wien und ging dann in die Schweiz, wo er die Jugendmannschaften des FC Basel durchlief. In der U18 spielte er für die Young Boys Bern, für die er sogar in der UEFA Youth League auflief. Dann zog es den 1,82 Meter großen Mittelstürmer zum 1. FC Kaiserslautern, wo er in der U-19-Bundesliga und in der zweiten Mannschaft des 1. FCK in der Oberliga agierte. Mit der TuS Koblenz stieg Shaqiri 2023 in die Regionalliga Südwest auf und erzielte dort in der Spielzeit 2023/24 sechs Tore, zudem sieben im Rheinland-Pokal. In der nun abgeschlossenen Saison konnte Erijon Shaqiri für Wormatia Worms mit 16 Treffern in der Oberliga Südwest erneut seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen.

Walter Adam, sportlicher Leiter des Bahlinger SC, sagte zu dem Transfer: "Erijon konnte uns in den Probetrainings vollauf überzeugen. Wir erhoffen uns durch ihn mehr Torgefahr und einen Spieler, der konsequent die Situationen in der Box sucht und abschließt."