Bahlinger SC landet ersten Dreier auf Mainzer Kunstrasen

Die Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach ist das vielleicht augenfälligste Beispiel dafür, dass in der Regionalliga Südwest nicht alle Vereine einen professionellen Rahmen bieten können. Die Heimspielstätte des TSV Schott Mainz ist mit einem Kunstrasen ausgelegt, eine breite Laufbahn und fehlende Tribünen an drei Seiten lassen keine echte Stadion-Atmosphäre aufkommen. Lediglich 320 Zuschauer kamen am Samstag zum ersten Heimspiel des Aufsteigers aus Mainz gegen den Bahlinger SC. Die Gäste hatten bei ihren bisherigen drei Auftritten auf dem ungeliebten Kunstrasen lediglich einen einzigen Zähler einfahren können (beim 2:2 in der Saison 2023/24); diesmal reichte es erstmals zu einem Dreier, gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg am zweiten Spieltag.

Bahlingen begann vorsichtig – und schien sich in den ersten 15 Minuten erst einmal mit dem ungewohnten Untergrund anfreunden zu müssen. "Dann aber haben wir ein gutes, sauberes Passspiel aufgezogen, waren präsent im Gegenpressing und hatten nach Ballverlust eine gute Restverteidigung", lobte BSC-Trainer Stefan Reisinger den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit.

Bahlingen: Petzold – Herrmann (81. Echner), Tost, El Abed, Wuttke – Bux, Scholl (81. Köbele) – Wehrle (81. Monga), Pepic, Knappe (57. Diakité) – Rienhardt (66. Shaqiri). Tore: 0:1 El Abed (42.), 0:2 Rienhardt (45.+1), 1:2 Horozovic (64./FE), 1:3 Diakité (90.+6). SR: Prölss (Darmstadt). ZS: 319.