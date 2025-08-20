Bahlinger SC kassiert eine 0:6-Klatsche beim FC 08 Homburg

Der Bahlinger SC muss am Mittwoch in der Fußball-Regionalliga seine zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die fällt beim FC 08 Homburg (0:6) empfindlich und deutlich aus.

Der Bahlinger SC ging mit einer personellen Veränderung im Vergleich zum DFB-Pokalspiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (0:5) in sein drittes Ligaspiel der laufenden Saison. Marco Rienhardt rückte für Luca Köbele in die Anfangsformation des BSC, der an den guten Auftritt bei Schott Mainz (3:1) anknüpfen wollten. Auf der Trainerbank nahm Milorad Pilipovic anstelle des gesperrten Stefan Reisinger Platz. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.