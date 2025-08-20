 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Den Ball voll im Blick: Bahlingens Rico Wehrle (l.) und Homburgs Frederik Schumann.
Den Ball voll im Blick: Bahlingens Rico Wehrle (l.) und Homburgs Frederik Schumann. – Foto: Fabian Kleer (Imago)

Bahlinger SC kassiert eine 0:6-Klatsche beim FC 08 Homburg

Vier Gegentreffer nach der Pause

Der Bahlinger SC muss am Mittwoch in der Fußball-Regionalliga seine zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die fällt beim FC 08 Homburg (0:6) empfindlich und deutlich aus.

Der Bahlinger SC ging mit einer personellen Veränderung im Vergleich zum DFB-Pokalspiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (0:5) in sein drittes Ligaspiel der laufenden Saison. Marco Rienhardt rückte für Luca Köbele in die Anfangsformation des BSC, der an den guten Auftritt bei Schott Mainz (3:1) anknüpfen wollten. Auf der Trainerbank nahm Milorad Pilipovic anstelle des gesperrten Stefan Reisinger Platz. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold - Herrmann, Tost, El Abed, Wuttke – Bux (46. Köbele), Scholl( 74. Benali) – Wehrle (65. Echner), Pepic (65. Shaqiri), Diakité (46. Monga) - Rienhardt. Tore: 1:0 Mendler (6.), 2:0 Jörg (43.), 3:0 Schumann (53.), 4:0 Gouras (72.), 5:0 Suljic (77.), 6:0 Steinmetz (83.). SR: Benazza (Marienborn). Zuschauer: 802.

