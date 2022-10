Bahlinger SC ist gegen den FC 08 Homburg offensiv viel zu harmlos Der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC verliert das Heimspiel gegen den FC 08 Homburg mit 0:1

Während der Pressekonferenz nach dem Spiel atmete der Homburger Trainer vor Erleichterung tief durch und räumte ein, dass seine Mannschaft nach drei Niederlagen in Folge mit "viel Druck im Kessel" nach Bahlingen gekommen war: "Wir sind jetzt überglücklich, dass wir hier gewonnen haben, denn hier ist es immer schwierig." Als wollte er seinen Kollegen Bührer noch trösten, fügte er hinzu: "Ihr kriegt ja bald die drei Punkte aus dem Mainz-Spiel. Die haben wir euch nun geklaut." Bührer empfand dies als Scherz und legte schlagfertig einen drauf: "Vielleicht gibt es ja noch eine Dopingprobe, wer weiß." Nur zur Erinnerung: Den Bahlingern winkt wegen einer positiven Dopingprobe eines Spielers vom 1. FSV Mainz 05 II ein Sieg am Grünen Tisch gegen die Rheinhessen, die das Ligaspiel am 28. August mit 2:1 gewonnen hatten.



Gegen den FC 08 Homburg hatte der BSC-Vorsitzende Dieter Bühler eine andere Einstellung von seiner Mannschaft gefordert als bei der 0:4-Niederlage in Balingen: "Nur schön spielen, reicht nicht", hat er ins Stadionheft schreiben lassen. "Wir hatten uns vorgenommen", so Coach Bührer, "diesmal fleißiger gegen den Ball zu arbeiten." Dies, so seine Analyse, sei auch gelungen, denn klare Torchancen hätten die Homburger nicht herausspielen können: "Bis auf die Standardsituationen. Eine konnten wir leider nicht verteidigen." In der 25. Minute erzielte der Offensivspieler der Gäste, Fabian Eisele, im Anschluss an einen Eckball das entscheidende Tor. Daran konnte ihn auch der Bahlinger Serhat Ilhan nicht hindern, der dem Torschützen am nächsten stand. Apropos Ilhan: Schon nach 19 Minuten wurde der Stürmer für Shqipon Bektasi eingewechselt, der sich an der Schulter verletzt hatte. "Die Verletzung sieht schlimm aus", berichtete Bührer.



Ein längerer Ausfall des erfahrenen Angreifers würde die Bahlinger hart treffen, denn im Sturm liegt derzeit die Misere der Kaiserstühler. Allerdings beginnt diese schon beim Spielaufbau. Diesbezüglich taten sich die Bahlinger gegen die aggressiven und zweikampfstarken Homburger lange sehr schwer. Besser wurde es erst nach der Einwechslung des jungen Fabio Kinast und als etwas später Laurin Tost aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld rückte. Doch Torchancen blieben rar, die zwei größten vergab in der 35. Minute Rico Wehrle, der an Torhüter David Salfeld und der Querlatte scheiterte.







Bahlingen: Geng – Wehrle, Bachmann, Tost, Herrmann (46. Siegert) – Häringer, Köbele (66. Kinast) – Pepic, M. Bauer (77. Trkulja), Novakovic – Bektasi (19. Ilhan, 66. Fischer). Tor: 0:1 Eisele (25.). Schiedsrichter: Lämmle (Rommelshausen). Zuschauer: 825.