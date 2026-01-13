– Foto: Claus G. Stoll

Bahlinger SC im Mannschaftstraining - Einige Testspiele vereinbart Kaiserstühler steigen wieder voll ein Bahlinger SC

Der Regionalligist Bahlinger SC ist am Montagabend wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Mit dabei auch der bislang einzige Neuzugang, Torhüter Dennis Klose (TSG Balingen). Auch die langzeitverletzten Vasco Walz und Ibrahima Diakité stehen wieder auf dem Platz.

Noch warten müssen Daniel Monga (Schambeinentzündung) und Erijon Shaqiri (Lebensmittelvergiftung). Davino Knappes Gesundheitszustand macht nach seinem Kreuzbandriss deutliche Fortschritte, er kommt vorläufig aber nicht für einen Einsatz in Frage. Die Vorbereitungsspiele beginnen am Samstag, 24. Januar, wenn es um 14 Uhr in Efringen-Kirchen gegen die U 21 der Grashoppers Zürich geht.

Am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, nimmt der BSC erneut am Turnier im schweizerischen Allschwil teil. Am Samstag, 7. Februar, empfängt man um 14 Uhr im heimischen Kaiserstuhlstadion den Verbandsligisten und letztjährigen Pokal-Finalgegner FC Auggen mit seinem Trainer Marco Schneider, der zur neuen Saison Sportlicher Leiter in Bahlingen wird.