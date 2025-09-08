Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Punkt in Binzen: Der Bahlinger SC II kommt zu einem 3:3. – Foto: Achim Keller
Bahlinger SC II holt in der Nachspielzeit einen 1:3-Rückstand auf
Der Regionalliga-Unterbau des Bahlinger SC verschläft in Binzen die Anfangsphase und gerät rasch mit 0:2 in Rückstand.
Die Kaiserstühler können sich aber auf ihre Bank verlassen und belohnen sich.
Mohamed Ali Gasmi, der Trainer des Bahlinger SC II, war mit dem Punktgewinn in Binzen (3:3) zufrieden: "Wenn man auswärts einen Punkt mitnimmt, ist das ein Erfolg. Zumal wir in der vergangenen Saison keinen Punkt gegen Binzen geholt hatten."