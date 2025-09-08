 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Punkt in Binzen: Der Bahlinger SC II kommt zu einem 3:3.
Punkt in Binzen: Der Bahlinger SC II kommt zu einem 3:3. – Foto: Achim Keller

Bahlinger SC II holt in der Nachspielzeit einen 1:3-Rückstand auf

Der Regionalliga-Unterbau des Bahlinger SC verschläft in Binzen die Anfangsphase und gerät rasch mit 0:2 in Rückstand.

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 2
Bahlinger SC II
Lörrach-Br.
Gufi/Wildtal

Die Kaiserstühler können sich aber auf ihre Bank verlassen und belohnen sich.

Mohamed Ali Gasmi, der Trainer des Bahlinger SC II, war mit dem Punktgewinn in Binzen (3:3) zufrieden: "Wenn man auswärts einen Punkt mitnimmt, ist das ein Erfolg. Zumal wir in der vergangenen Saison keinen Punkt gegen Binzen geholt hatten."

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Traumstart setzt sich fort

Der Traumstart setzt sich fort: Gegen den FV Lörrach-Brombach holte die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal im vierten Landesligaspiel mit 2:0 (0:0) ihren vierten Sieg.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 08.9.2025, 21:03 Uhr
Jürg Schmidt (BZ) & Matthias Kaufhold (BZ)Autor