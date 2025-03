Bahlinger SC II bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

„Eine solide, eine reife Leistung!“ So fasste Mohamed Ali Gasmi, der Trainer des Bahlinger SC II, den 3:0-Heimsieg über den FSV Rheinfelden zusammen. „Rheinfelden war nicht einfach zu bespielen“, führte er aus. „Der Gegner war sehr zweikampfstark, seine Taktik war auf Abwehr und Mittelfeldpressing ausgerichtet, da wurden die Räume recht eng für uns.“

Das schnelle Tor von Fabian Schmid in der vierten Spielminute hätte vieles einfacher machen sollen, dennoch knirschte in der Folge „etwas Sand im Getriebe“. Die Bahlinger hatten Pech bei einem Pfostenschuss von Bilal Abou Reslan und mühten sich am starken FSV-Keeper Marco Buonacosa ab. In der zweiten Halbzeit sollten sich aber die taktischen Anpassungen Gasmis auszahlen.