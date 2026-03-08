 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Bahlinger SC holt einen Punkt nach Trennung von Trainer Reisinger

SC Freiburg II fährt beim TSV Schott Mainz souverän drei Punkte ein

von Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Fassungslos blicken die Bahlinger Alex Echner (links) und Kolja Herrmann auf die Entscheidung von Schiedsrichter Jannis Jäschke, Hasan Pepic mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen.
Fassungslos blicken die Bahlinger Alex Echner (links) und Kolja Herrmann auf die Entscheidung von Schiedsrichter Jannis Jäschke, Hasan Pepic mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen. – Foto: Oliver Zimmermann (Imago)

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
SC Freiburg II
Bahlinger SC
Schott Mainz

Der Bahlinger SC zeigt nach dem Trainerwechsel eine starke Reaktion. Der Fußball-Regionalligist erreicht in Unterzahl beim SV Sandhausen ein 1:1. Und hätte mit der letzten Aktion gar gewinnen müssen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
1
1
Abpfiff
+Video

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Stefan Reisinger (die BZ berichtete) hätte der Bahlinger SC mehr als nur einen Punkt verdient gehabt. In seiner üblichen 4-2-3-1-Startformation stand der Tabellenletzte über weite Strecken defensiv kompakt und suchte couragiert Wege nach vorn. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Klose – Bauer, Zukaj, Tost, Wuttke (78. Herrmann) – Bux, Scholl, Echner (90.+4 Diakité) – Wehrle (78. Köbele), Shaqiri (90.+2 Schmidt), Pepic. Tore: 0:1 Pepic (44.), 1:1 Osee (89.). SR: Jäschke (Nieder-Roden). ZS: 1923. Gelb-Rot: Pepic (79.).

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
0
3
Abpfiff
+Video

"Das hat die Mannschaft gebraucht, wir haben es gebraucht, und jetzt geht es nächste Woche direkt weiter" – die Erleichterung war SC-Trainer Bernhard Weis nach dem souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger anzumerken. Die SC-Zweite agierte über die gesamte Spieldauer dominant, stand defensiv gut und spielte im eigenen Offensivspiel ihre individuelle Klasse aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Jantunen – Steinmann, Wagner (76. Atemkeng), Schopper, Tober – Nuur Mohamed (57. Wiklöf), Rüdlin (85. Lienhard) – Adomah (85. Reifsteck), Tarnutzer, Amegnaglo – Fetsch (76. James). Tore: 0:1 Steinmann (36.), 0:2 Wiklöf (65.), 0:3 Amegnaglo (66.). SR: Ebert (Kirtorf). ZS: 120. Rote Karte: Ahlbach (63./Mainz)