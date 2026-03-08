Bahlinger SC holt einen Punkt nach Trennung von Trainer Reisinger

"Das hat die Mannschaft gebraucht, wir haben es gebraucht, und jetzt geht es nächste Woche direkt weiter" – die Erleichterung war SC-Trainer Bernhard Weis nach dem souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger anzumerken. Die SC-Zweite agierte über die gesamte Spieldauer dominant, stand defensiv gut und spielte im eigenen Offensivspiel ihre individuelle Klasse aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Jantunen – Steinmann, Wagner (76. Atemkeng), Schopper, Tober – Nuur Mohamed (57. Wiklöf), Rüdlin (85. Lienhard) – Adomah (85. Reifsteck), Tarnutzer, Amegnaglo – Fetsch (76. James). Tore: 0:1 Steinmann (36.), 0:2 Wiklöf (65.), 0:3 Amegnaglo (66.). SR: Ebert (Kirtorf). ZS: 120. Rote Karte: Ahlbach (63./Mainz)