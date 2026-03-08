Bahlinger SC holt einen Punkt nach Trennung von Trainer Reisinger

Der Bahlinger SC zeigt nach dem Trainerwechsel eine starke Reaktion. Der Fußball-Regionalligist erreicht in Unterzahl beim SV Sandhausen ein 1:1. Und hätte mit der letzten Aktion gar gewinnen müssen.
Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Stefan Reisinger (die BZ berichtete) hätte der Bahlinger SC mehr als nur einen Punkt verdient gehabt. In seiner üblichen 4-2-3-1-Startformation stand der Tabellenletzte über weite Strecken defensiv kompakt und suchte couragiert Wege nach vorn. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Klose – Bauer, Zukaj, Tost, Wuttke (78. Herrmann) – Bux, Scholl, Echner (90.+4 Diakité) – Wehrle (78. Köbele), Shaqiri (90.+2 Schmidt), Pepic. Tore: 0:1 Pepic (44.), 1:1 Osee (89.). SR: Jäschke (Nieder-Roden). ZS: 1923. Gelb-Rot: Pepic (79.).
"Das hat die Mannschaft gebraucht, wir haben es gebraucht, und jetzt geht es nächste Woche direkt weiter" – die Erleichterung war SC-Trainer Bernhard Weis nach dem souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger anzumerken. Die SC-Zweite agierte über die gesamte Spieldauer dominant, stand defensiv gut und spielte im eigenen Offensivspiel ihre individuelle Klasse aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Jantunen – Steinmann, Wagner (76. Atemkeng), Schopper, Tober – Nuur Mohamed (57. Wiklöf), Rüdlin (85. Lienhard) – Adomah (85. Reifsteck), Tarnutzer, Amegnaglo – Fetsch (76. James). Tore: 0:1 Steinmann (36.), 0:2 Wiklöf (65.), 0:3 Amegnaglo (66.). SR: Ebert (Kirtorf). ZS: 120. Rote Karte: Ahlbach (63./Mainz)