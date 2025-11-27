 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Daniel Monga fällt bei den Bahlingern für das Abstiegsduell am Samstag gegen Schott Mainz aus.
Daniel Monga fällt bei den Bahlingern für das Abstiegsduell am Samstag gegen Schott Mainz aus. – Foto: Claus G. Stoll

Bahlinger SC hilft im ultimativen Kellerduell nur ein Sieg weiter

Für die Kaiserstühler steht am Samstag im Heimspiel gegen Schott Mainz viel auf dem Spiel.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
FC Homburg
Bahlinger SC
Schott Mainz

Aufrappeln nach Niederlagen müssen sich in der Fußball-Regionalliga der SC Freiburg II und der Bahlinger SC. Für die Kaiserstühler steht am Samstag im Heimspiel gegen Schott Mainz viel auf dem Spiel.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00

Ein letztes Mal steht für den SC Freiburg II in diesem Jahr ein Auswärtsspiel an. Am Sonntag, 14 Uhr, ist die Mannschaft von Bernhard Weis beim FC 08 Homburg zu Gast. "Homburg verfügt über eine gute Offensive und spielt seine Standardsituationen sehr gut aus", so Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle genügt, um die Bedeutung des Spiels am Samstag, 14 Uhr, im Kaiserstuhlstadion zu ermessen. Im ultimativen Kellerduell Vorletzter gegen Letzter zählt für den BSC nur ein Sieg, damit das Flämmchen Hoffnung im Abstiegskampf nicht erlischt. Mittlerweile sind es schon zehn Punkte Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz, fünf auf Rang 15, der nur dann zum Ligaverbleib reicht, wenn kein Drittligist in den Südwesten absteigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 027.11.2025, 20:30 Uhr
Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ)Autor