Bahlinger SC hilft im ultimativen Kellerduell nur ein Sieg weiter

Ein letztes Mal steht für den SC Freiburg II in diesem Jahr ein Auswärtsspiel an. Am Sonntag, 14 Uhr, ist die Mannschaft von Bernhard Weis beim FC 08 Homburg zu Gast. "Homburg verfügt über eine gute Offensive und spielt seine Standardsituationen sehr gut aus", so Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle genügt, um die Bedeutung des Spiels am Samstag, 14 Uhr, im Kaiserstuhlstadion zu ermessen. Im ultimativen Kellerduell Vorletzter gegen Letzter zählt für den BSC nur ein Sieg, damit das Flämmchen Hoffnung im Abstiegskampf nicht erlischt. Mittlerweile sind es schon zehn Punkte Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz, fünf auf Rang 15, der nur dann zum Ligaverbleib reicht, wenn kein Drittligist in den Südwesten absteigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.