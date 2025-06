Bahlinger SC hat mit sieben Neuzugängen das Training wieder angefangen

Karim El-Abed wechselte in der Jugend vom SSV Reutlingen zum Karlsruher SC, wo er in der U17 und U19 vier Jahre lang Stammkraft in den Junioren-Bundesligen des KSC war. 2023 zog es den 21-Jährigen in die Hauptstadt zum BFC Dynamo Berlin. Dort absolvierte der 1,87 Meter große Defensivspezialist in der abgelaufenen Spielzeit 20 Partien in der Regionalliga. "Karim ist ein ausgebildeter Innenverteidiger und zudem Linksfuß, das ist eine Kombination, die auf seiner Position besonders wertvoll ist", so Walter Adam, sportlicher Leiter des BSC.

Der 22-jährige Deutsch-Türke Samet Yilmaz ist ein echtes Eigengewächs des FC 08 Villingen. Der Offensivspieler kam dort über die Jugend und die zweite Mannschaft ins Regionalliga-Team der Nullachter, für das er in der abgelaufenen Saison 30 Spiele bestritt und zwei Tore erzielte. "Schon aus meinen Begegnungen mit Villingen gegen Bahlingen habe ich gemerkt, dass die Mannschaft eine echte Einheit ist, umgeben von einem sehr familiären und ruhigen Umfeld", so Yilmaz.

Das Programm bei den Kaiserstühlern sieht nun in den kommenden Tagen und Wochen nur wenige Pausen vor: Ab Freitag absolviert der Bahlinger SC ein dreitägiges Trainingslager in Bad Mergentheim. Am Sonntag, 29. Juni, steht das erste Testspiel gegen den Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC (16 Uhr in Malterdingen) an. Am 2. Juli gastiert der BSC auf dem Nebenplatz des Wildparkstadions um 15 Uhr beim Zweitligisten Karlsruher SC.

Es folgt das Dreierturnier beim VfR Hausen am 6. Juli. Dort geht es gegen die U23 des VfL Bochum sowie gegen den Gastgeber. Am 16. Juli ab 18 Uhr präsentiert sich das Team des Bahlinger SC bei der Mannschaftsvorstellung vor der Winzergenossenschaft/Rathaus in der Ortsmitte Bahlingens. Hier gibt es zahlreiche Interviews mit den Neuzugängen sowie den Verantwortlichen. Die traditionelle Begegnung gegen die U19 des SC Freiburg in Kiechlinsbergen ist auf den 17. Juli um 18.15 Uhr terminiert.

Am 19. Juli testet der Regionalligist in Mulhouse gegen die U23 des FC Basel, Anpfiff ist um 14 Uhr. Die Generalprobe vor der anstehenden Regionalligasaison erfolgt im heimischen Kaiserstuhlstadion am Samstag, 26. Juli (14 Uhr), gegen den Oberliga-Aufsteiger FC Denzlingen. In der Regionalliga geht es am ersten Augustwochenende wieder los. Der genaue Spielplan wird noch festgelegt. Das Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim findet entweder am 16. oder am 17. August im Kaiserstuhlstadion statt.