Bahlinger SC hat im Test gegen Offenburger FV leichtes Spiel

Den letzten heimischen Test vor dem Regionalliga-Restart in zwei Wochen gewinnt der Bahlinger SC mit 6:0 (2:0) gegen den Offenburger FV. Vor allem nach der Pause entwickelt der BSC viel Zug zum Tor.

Als gelungenen Beitrag zur athletischen Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde stufte der Bahlinger Trainer Dennis Bührer den Vergleich mit dem Verbandsligisten aus Offenburg ein. "Alle Spieler sollten noch mal ein Training auf dem Platz bekommen", so Bührer. Und so wechselten die Kaiserstühler in der Halbzeit komplett aus, verschafften damit 20 Feldspielern und zwei Torhütern jeweils 45 Minuten Spielzeit. Aus dem aktuellen Kader wurden nur die rekonvaleszenten Ibrahima Diakité (erst zwei Übungseinheiten) und Fabio Kinast auf dem Kunstrasen geschont. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Pies (38./ET), 2:0 Köbele (42.), 3:0 Bux (59.), 4:0 Pepic (63.), 5:0 Sonnenwald (65.), 6:0 Wehrle (72.). SR: Maier (Offenburg).