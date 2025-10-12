 2025-10-10T17:03:43.034Z

Der Stuttgarter Marlon Faß fällt im Bahlinger Strafraum, Karim El Abed (rechts) sieht nach der Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters obendrein die Gelb-Rote Karte.
Bahlinger SC hadert mit Elfmeter-Entscheidungen und Hinausstellungen

Der SC Freiburg II kann seine Fehler nicht abstellen und unterliegt Hessen Kassel

Der Bahlinger SC kassiert beim 0:3 in der Fußball-Regionalliga gegen die Stuttgarter Kickers zwei Gelb-Rote Karten und zwei Foulelfmeter gegen sich. Der Trainer spricht von einem Skandal.

Nach vier Unentschieden in Folge musste der Bahlinger SC im Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers wieder eine Niederlage hinnehmen. Zum dritten Mal in Folge kassierten die Kaiserstühler dabei Tore nach durchaus strittigen Elfmeter-Entscheidungen. Auf der Waldau zeigte Schiedsrichter Maximilian Lotz sogar zweimal auf den ominösen Punkt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Monga, Bux, El Abed – Herrmann (77. Benali), Scholl (77. Maqkaj), Köbele, Schmidt (77. Bouebari) – Echner (61. Wuttke) – Wehrle, Rienhardt (35. Shaqiri). Tore: 1:0 Tomic (57./FE), 2:0 Faß (66./FE), 3:0 Petrovic (83.). Schiedsrichter: Lotz (Marburg). ZS: 3850. Gelb-Rot: Monga (50.), El Abed (56./ beide BSC).

Wie schon in der Vorwoche in Trier (1:3) hat der SC Freiburg II eine gute Möglichkeit ausgelassen, sich aus der unteren Tabellenhälfte zu verabschieden. Drei Gegentreffer binnen sechs Minuten brachten den Sportclub um mindestens einen Punktgewinn. "Nach dem Seitenwechsel sind wir in eine Passivität verfallen, die ich nicht erklären kann", sagte der enttäuschte SC-Coach Bernhard Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Oguguo, Nuur Mohamed (75. Adomah), Hornschuh, Schopper – Rüdlin, Wiklöf (80. Reifsteck) – Amegnaglo (75. Fetsch), Zelic, Steinmann – Catak (75. James). Tore: 1:0 Steinmann (40.), 1:1, 1:2 beide Böyükata (67./70.), 1:3 Breitfelder (73.). Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen). Zuschauer: 943.

