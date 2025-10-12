Bahlinger SC hadert mit Elfmeter-Entscheidungen und Hinausstellungen

Nach vier Unentschieden in Folge musste der Bahlinger SC im Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers wieder eine Niederlage hinnehmen. Zum dritten Mal in Folge kassierten die Kaiserstühler dabei Tore nach durchaus strittigen Elfmeter-Entscheidungen. Auf der Waldau zeigte Schiedsrichter Maximilian Lotz sogar zweimal auf den ominösen Punkt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wie schon in der Vorwoche in Trier (1:3) hat der SC Freiburg II eine gute Möglichkeit ausgelassen, sich aus der unteren Tabellenhälfte zu verabschieden. Drei Gegentreffer binnen sechs Minuten brachten den Sportclub um mindestens einen Punktgewinn. "Nach dem Seitenwechsel sind wir in eine Passivität verfallen, die ich nicht erklären kann", sagte der enttäuschte SC-Coach Bernhard Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Oguguo, Nuur Mohamed (75. Adomah), Hornschuh, Schopper – Rüdlin, Wiklöf (80. Reifsteck) – Amegnaglo (75. Fetsch), Zelic, Steinmann – Catak (75. James). Tore: 1:0 Steinmann (40.), 1:1, 1:2 beide Böyükata (67./70.), 1:3 Breitfelder (73.). Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen). Zuschauer: 943.