Bahlinger SC gewinnt Testspiel gegen FC Denzlingen mit 4:1

Der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC hat am Samstag gegen Oberliga-Aufsteiger FC Denzlingen mit 4:1 (1:1) gewonnen. Für beide Teams war es der letzte Test vor dem Punktspielstart am kommenden Wochenende. Für die Gastgeber trafen im Kaiserstuhlstadion in Erijon Shaqiri (20.), Ferdinand Scholl (48.), Samet Yilmaz (57.) und Marco Rienhardt auf Vorarbeit des Ex-Denzlingers Alex Echner (65.) ausnahmslos Zugänge. Der Ex-Bahlinger Sandro Rautenberg erzielte für Denzlingen nach einem Torwartfehler von Luca Petzold den zwischenzeitlichen Ausgleich (45.).

