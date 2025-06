Bahlinger SC gewinnt erstes Testspiel gegen den Freiburger FC

Der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC hat das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung mit 4:0 gewonnen. Vor 350 Zuschauern in Malterdingen fielen gegen den Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC alle Treffer bereits vor der Pause. Samet Yilmaz, Zugang vom FC Villingen, verwertete ein Zuspiel von Uriel Okebe, der zum Kader der zweiten Mannschaft gehört, in der 35. Minute zum 1:0. Zweimal Rico Wehrle (42., 45.+2) sowie Okebe nach Vorarbeit von Ibrahima Diakité (45.) bauten die Führung für die Kaiserstühler noch vor dem Seitenwechsel aus.

Zur zweiten Halbzeit brachte der neue BSC-Coach Stefan Reisinger acht neue Spieler. Angesichts der brütenden Hitze war es nicht verwunderlich, dass die Partie nun verflachte. Unterdessen steht der genaue Spieltermin der DFB-Pokalpartie gegen den 1. FC Heidenheim fest. Der BSC erwartet den Bundesligisten am Samstag, 16. August, um 15.30 Uhr im Kaiserstuhlstadion.