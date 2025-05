Bahlinger SC gegen FC Auggen - zwei Weindörfer im Pokalfieber

Für den FC Auggen wäre der Sieg im südbadischen Fußballpokal ein Novum, der Bahlinger SC will ein erfolgloses Cup-Jahrzehnt beenden. Dem Finale winkt am Samstag im Dreisamstadion ein Rekordbesuch.

Der Finaltag der Amateure bringt in Südbaden erstmals seit zehn Jahren wieder zwei Mannschaften aus dem Fußballbezirk Freiburg zusammen. Der Bahlinger SC entkam am vergangenen Samstag etwas glücklich, aber erfolgreich dem Abstieg aus der Regionalliga und will nun eine schwierige Spielzeit mit dem vierten Verbandspokalsieg seiner Geschichte krönen. Der FC Auggen, zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga angesiedelt, steht erstmals im Endspiel um die südbadische Trophäe. Die Rollen sind vor dem Anstoß am Samstag um 14.30 Uhr im Freiburger Dreisamstadion also klar verteilt.

Der Favorit