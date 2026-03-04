 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bahlinger SC entlässt Trainer Stefan Reisinger

Trainerwechsel beim Schlusslicht der Regionalliga Südwest

Stefan Reisinger
Stefan Reisinger – Foto: Stoll

Regionalliga Südwest
Bahlinger SC

Der Bahlinger SC hat am heutigen Mittwoch Cheftrainer Stefan Reisinger entlassen.

Der 44-jährige Ex-Profi amtierte seit Beginn dieser Saison beim derzeitigen Tabellenletzten der Regionalliga Südwest. Der Bahlinger SC bedankt sich bei Stefan Reisinger und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.Das Training am Mittwochabend leiten die beiden Co-Trainer Milo Pilipovic und Serhat Ilhan. Ueber einen Nachfolger für Stefan Reisinger informiert der Verein zur gegebenen Zeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.