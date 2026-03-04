Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bahlinger SC entlässt Trainer Stefan Reisinger
Trainerwechsel beim Schlusslicht der Regionalliga Südwest
Der Bahlinger SC hat am heutigen Mittwoch Cheftrainer Stefan Reisinger entlassen.
Der 44-jährige Ex-Profi amtierte seit Beginn dieser Saison beim derzeitigen Tabellenletzten der Regionalliga Südwest. Der Bahlinger SC bedankt sich bei Stefan Reisinger und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.Das Training am Mittwochabend leiten die beiden Co-Trainer Milo Pilipovic und Serhat Ilhan. Ueber einen Nachfolger für Stefan Reisinger informiert der Verein zur gegebenen Zeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.