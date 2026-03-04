Bahlinger SC entlässt Trainer Stefan Reisinger

Stefan Reisinger – Foto: Stoll

Der 44-jährige Ex-Profi amtierte seit Beginn dieser Saison beim derzeitigen Tabellenletzten der Regionalliga Südwest. Der Bahlinger SC bedankt sich bei Stefan Reisinger und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.Das Training am Mittwochabend leiten die beiden Co-Trainer Milo Pilipovic und Serhat Ilhan. Ueber einen Nachfolger für Stefan Reisinger informiert der Verein zur gegebenen Zeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.