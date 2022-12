Bahlinger SC empfängt den Tabellenführer SSV Ulm Lockt der Bahlinger SC am Samstag erstmals in dieser Fußballsaison eine vierstellige Zuschauerzahl ins Kaiserstuhlstadion?

Die Chancen dafür stehen ganz gut. Zum einen haben die Bahlinger mit dem 1:0-Erfolg beim VfB Stuttgart II am vergangenen Wochenende Werbung in eigener Sache betrieben, zum anderen ist der Gegner um 14 Uhr ein echtes Schwergewicht der Regionalliga Südwest: Als unumschränkter Tabellenführer hat der SSV Ulm in 18 Spielen erst eine Niederlage hinnehmen müssen und geht als Titelkandidat Nummer eins in die Rückrunde.