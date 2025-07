Bahlinger SC bringt Länge in den Angriff: Marco Rienhardt kommt

Der 26-Jährige stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart und hat danach für den FSV Bissingen, den 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang 27 Oberliga-Treffer erzielt. Anschließend absolvierte der 1,90 Meter große Mittelstürmer ein halbes Jahr bei einer eher ungewöhnlichen Station, Safa Beirut in der libanesischen Premier League, ehe er in den beiden vergangenen Spielzeiten in der Regionalliga Südwest zunächst für den VfR Aalen und dann für Astoria Walldorf auflief.

Der sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Wir möchten mit seiner Verpflichtung nicht nur Marcos fußballerische Qualitäten, sondern auch gezielt seine körperliche Präsenz und Größe einbringen - Attribute, die in der Regionalliga von größter Bedeutung sind." Darüber hinaus kenne Marco Rienhardt sowohl den Bahlinger SC als auch die Liga bestens. Adam: "Wir sind daher sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und künftig unser Team verstärken wird."