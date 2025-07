Bahlinger SC bleibt in den Testspielen weiter ungeschlagen

Mit zwei Testspielsiegen in drei Tagen hat der Bahlinger SC seine erfolgreiche Saisonvorbereitung fortgesetzt, bleibt hier weiter ungeschlagen. Am Donnerstag gewann der Fußball-Regionalligist vor 800 Zuschauern in Kiechlinsbergen mit 4:2 (2:2) gegen die U19 des SC Freiburg. Zwei Tage später kamen die Kaiserstühler in Mulhouse zu einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen die U21 des FC Basel

Zwei Wochen vor dem Ligastart mit einem Heimspiel gegen Kickers Offenbach (Samstag, 2. August) ist BSC-Trainer Stefan Reisinger mit dem Leistungsstand seines Teams grundsätzlich zufrieden. „Mit diesem Doppeltest sind wir in die Endspurt-Phase der Vorbereitung eingestiegen; es geht jetzt darum, Spritzigkeit zu erlangen“, so Reisinger. In beiden Partien kam alle gesunden Spieler des Kaders jeweils mindestens 45 Minuten zum Einsatz. Ein wenig Sorgen bereitet Reisinger aktuell die linke Außenverteidiger-Position: In Rico Wuttke (Mandelentzündung) und Mike Manegold (Muskelfaserriss) fallen hier beide Anwärter derzeit aus. So übernahmen Louis Schmidt, Alex Echner und Karim El Abed wechselweise diese Rolle. Zudem testete der BSC eine Formation mit Dreierkette.