Der eine trifft doppelt, der andere bleibt erfolglos: Leon Scienza vom 1. FC Heidenheim (links) gegen Hasan Pepic vom Bahlinger SC – Foto: Stephan Eckenfels

Bahlinger SC bleibt im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim erfolglos 0:5 gegen den Erstbundesligisten 1. FC Heidenheim – verlief die DFB-Pokal-Partie für den Regionalligisten Bahlinger SC so deutlich, wie es das Ergebnis suggeriert? Mitnichten. Verlinkte Inhalte DFB-Pokal Heidenheim Bahlinger SC

Der Wunsch des Vereinsvorsitzenden Dieter Bühler, seinen Bahlingern bliebe gegen den drei Klassen höher eingestuften Bundesligisten ein früher Gegentreffer erspart, war am Samstag in der zehnten Spielminute obsolet.

Nach einem kurz ausgeführten Eckball drehte Leo Scienza den Ball von der Strafraumkante rechts oben ins Toreck zum 1:0 für den 1. FC Heidenheim. BSC-Kapitän Hasan Pepic sprach im Anschluss von einem "dummen Standard, den wir fünfmal vorher im Video gesehen haben". Sein Trainer Stefan Reisinger bemängelte fehlende Handlungsschnelligkeit seiner Akteure, obwohl die Situation im Abschlusstraining eins-zu-eins nachgestellt worden sei.

Dabei stand es nach Lattentreffern zu diesem frühen Zeitpunkt bereits 1:1. Beide Seiten waren bei hochsommerlichen Bedingungen vor ausverkauftem Haus gleich auf Betriebstemperatur. Scienza, der hochbegabte Brasilianer, prüfte mit einem Fernschuss aus der Heidenheimer Hälfte den Bahlinger Keeper Luca Petzold, der der Ball mit den Fingerspitzen gerade noch an die Torstange lenken konnte (4.). Ibrahima Diakité traf für die Gastgeber mit einem Linksschuss fast die gleiche Stelle des Quergebälks auf der anderen Seite (6.). Artistisch klärte Linksverteidiger Tim Siersleben mit einer Grätsche beim Nachschuss von Laurin Tost. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.