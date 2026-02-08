Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bahlinger SC besiegt FC Auggen im Testspiel deutlich
Personell sieht's beim Regionalligisten langsam wieder gut aus
Klare Sache für den zwei Klassen höher spielenden BSC: Die Kaiserstühler bezwingen den FC Auggen im Testspiel mit 5:0. Personell sieht's beim Regionalligisten langsam wieder gut aus.
Fünf Tore für ein gutes Gefühl – der Fußball-Regionalligst Bahlinger SC kam am Samstag beim 5:0 (2:0) gegen den Verbandsligisten FC Auggen zum bislang höchsten Testspielsieg in diesem Frühjahr. BSC-Trainer Stefan Reisinger sah auf dem Kunstrasen des Kaiserstuhlstadions "eine engagierte Leistung über die komplette Spielzeit". Alle zur Verfügung stehenden Spieler seien zum Einsatz gekommen, "wir konnten das Tempo auch nach den vielen Einwechslungen hoch halten", sagte Reisinger. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.