Bahlinger SC besiegt FC Auggen im Testspiel deutlich

Marco Rienhardt trifft im Testspiel für den Bahlinger SC gegen den FC Auggen doppelt. – Foto: Stoll

Fünf Tore für ein gutes Gefühl – der Fußball-Regionalligst Bahlinger SC kam am Samstag beim 5:0 (2:0) gegen den Verbandsligisten FC Auggen zum bislang höchsten Testspielsieg in diesem Frühjahr. BSC-Trainer Stefan Reisinger sah auf dem Kunstrasen des Kaiserstuhlstadions "eine engagierte Leistung über die komplette Spielzeit". Alle zur Verfügung stehenden Spieler seien zum Einsatz gekommen, "wir konnten das Tempo auch nach den vielen Einwechslungen hoch halten", sagte Reisinger. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.