Bahlinger SC am Dienstagabend im Nachholspiel gefordert

Für die Platzverlegung ist nicht der Zustand des Alzenauer Rasens verantwortlich, sondern Vorgaben der Regionalliga Südwest. Die Liga-Verantwortlichen beharren auf der Anstoßzeit 19 Uhr, sodass die Partie aufgrund des fehlenden Flutlichts in Alzenau nun in Aschaffenburg stattfindet. "Wir wären mit einem Spielbeginn um 14 Uhr einverstanden gewesen", sagt BSC-Vorsitzender Dieter Bühler. Für das Kellerduell beim Tabellen-15. ist beim Tabellenletzten Luca Köbele nach Gelbsperre wieder spielberechtigt. Samet Yilmaz fehlt wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Fulda (1:2), ebenso die Verletzten Davino Knappe, Luca Manegold, Marco Rienhardt und Karim El Abed.