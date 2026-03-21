Baha Arslanboga macht SV Scherpenberg glücklich

Scherpenberg zog durch den Dreier nach Punkten mit Budberg gleich. Beide Mannschaften liegen jetzt einen Zähler hinter Spitzenreiter ESC Rellinghausen. Wobei der Tabellenführer und die Moerser eine Partie weniger als die Budberger absolviert haben. Wilke: „Das Spiel steht für sich. Kurz nach dem Abpfiff ärgert es mich, dass wir ein Derby zu Hause an einem Freitagabend verloren haben. Wir haben in dieser Saison viele Duelle gegen die Mannschaften von oben nicht für uns entscheiden können.“

Schützek zeigt sich vom Derbysieg beflügelt: „Wir sind oben dabei. Natürlich versuchen wir jetzt, hochzugehen. Es sind allerdings noch neun Spiele zu spielen. Es ist viel möglich.“ Der SV Scherpenberg feierte übrigens den ersten Sieg seit 2015 am Scania-Sportpark.

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