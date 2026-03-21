Baha Arslanboga macht SV Scherpenberg glücklich

Die Landesliga-Fußballer des SV Scherpenberg untermauerten im Kreis-Derby im Scania-Sportpark ihre Aufstiegsambitionen. Die Moerser setzten sich vor rund 700 Zuschauern mit 1:0 (0:0) beim SV Budberg durch und rückten näher an Spitzenreiter ESC Rellinghausen heran. Wieso es am Ende hitzig wurde.
Wenn der Tabellenzweite auf den Dritten trifft, dann freuen sich die Zuschauer auf ein Topspiel. Das Kreis-Derby im Scania-Sportpark konnte die Erwartungen aber nicht vollends erfüllen. In einem chancenarmen Spiel sorgte Baha Arslanboga mit seinem Treffer in der 54. Minute für einen der wenigen Lichtblicke. Ein eigener Einwurf flog den Hausherren hierbei um die Ohren.
Nachdem sich Marcel Kretschmer im Mittelfeld durchgesetzt und sich das Spiel nach außen verlagert hatte, spielte der aufgerückte Kapitän Stefan Kapuscinski einen Steckpass auf Arslanboga, der eiskalt blieb und Torwart Marc Anders keine Chance ließ.
Budberg-Trainer Tim Wilke wusste bereits in der Pause, wie der weitere Verlauf des Spiels aussehen würde: „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass die erste richtige Chance beziehungsweise das erste Tor das Derby wahrscheinlich entscheiden wird. Scherpenberg hat es gut gemacht und die Chance eiskalt verwandelt. Sie haben unsere Stärken gut verteidigt. Wir kamen nicht zwingend in die Box. Hinzu spielte uns die frühe Auswechslung natürlich nicht in die Karten.“
Offensivmann Felix Weyhofen musste bereits nach acht Minuten mit einer Zerrung runter, für ihn kam Florian Mordt in die Partie (8.). Trotz einer Vielzahl von Standardsituationen, konnten sich die Budberger über 90 Minuten keine wirkliche Großchance erarbeiten. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich bekam der SVB in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Moritz Paul, der trotz ständigem Begleitschutz in der Luft gewohnt stark agierte, köpfte eine Hereingabe in die Mitte des Fünfmeterraumes. Allerdings konnte kein Kicker in den weißen Trikots die Vorlage zum Ausgleich nutzen.
Gästetrainer Sven Schützek war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben es sauber und souverän runtergespielt. Wir wussten, was auf uns zukommt, aber Emotionen und Zweikämpfe können wir. Dass es am Ende hitzig wird, war klar.“ Ähnlich sah’s sein Kapitän Stefan Kapuscinski: „Wir hatten die klareren Chancen. Man stellt sich auf den Gegner ein, und wir haben mit den Zweikämpfen gut dagegengehalten. Wir wussten, dass die Budberger gut in der Luft sind, aber wir haben auch über 90 Minuten die zweiten Bälle gut verteidigt.“
Hitzig wurde es vor allem neben dem Platz, nach Abpfiff das ein oder andere unschöne Wort gewechselt, was zu Meinungsverschiedenheiten führte. Weil die Gäste ihren Derbysieg ausgiebig feierten, fühlten sich einige SVB-Fans provoziert. Die Emotionen kochten hoch. Die Gemüter beruhigten sich jedoch relativ schnell wieder. So kam in einem intensiven, aber keinem unfairen Spiel mit sechs gelben Karten noch einmal Derby-Stimmung auf.
Scherpenberg zog durch den Dreier nach Punkten mit Budberg gleich. Beide Mannschaften liegen jetzt einen Zähler hinter Spitzenreiter ESC Rellinghausen. Wobei der Tabellenführer und die Moerser eine Partie weniger als die Budberger absolviert haben. Wilke: „Das Spiel steht für sich. Kurz nach dem Abpfiff ärgert es mich, dass wir ein Derby zu Hause an einem Freitagabend verloren haben. Wir haben in dieser Saison viele Duelle gegen die Mannschaften von oben nicht für uns entscheiden können.“
Schützek zeigt sich vom Derbysieg beflügelt: „Wir sind oben dabei. Natürlich versuchen wir jetzt, hochzugehen. Es sind allerdings noch neun Spiele zu spielen. Es ist viel möglich.“ Der SV Scherpenberg feierte übrigens den ersten Sieg seit 2015 am Scania-Sportpark.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: